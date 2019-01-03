Слуцкому понадобился футболист «Спартака»

Грузинский футболист московского «Спартака» Джано Ананидзе может в ближайшее время перебраться в голландский «Витесс», которым руководит российский специалист Леонид Слуцкий. Об этом сообщает Gelderlander.

Как утверждает издание, 26-летний хавбек не входит в планы московского клуба. Тем временем Слуцкий, знакомый с возможностями Ананидзе, хочет видеть игрока в своей команде. «Витесс» заинтересован в аренде полузащитника до конца сезона.

Ананидзе выступает за «Спартак» с 2009 года. Полузащитник провел за москвичей 116 матчей и забил 12 мячей. Сезон-2013/2014 он провел в «Ростове» на правах аренды и завоевал Кубок России. Также Ананидзе — чемпион России в составе красно-белых (сезон-2016/2017). В нынешнем сезоне Ананидзе провел всего один матч за «Спартак». В октябре 2018-го полузащитник травмировался, выступая за сборную Грузии в Лиге Наций.

Летом 2018-го Слуцкий приступил к работе в «Витессе». После 17 туров чемпионата Голландии команда под руководством россиянина занимает пятую строчку турнирной таблицы. В России Слуцкий известен по работе в «Крыльях Советов», «Москве», ЦСКА и национальной сборной. Наибольших успехов специалист достиг на посту главного тренера столичных армейцев. Он трижды приводил ЦСКА к золоту чемпионата России.

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