Слуцкий воссоединится с Березуцкими

Братья Алексей и Василий Березуцкие, выступавшие за ЦСКА, войдут в штаб главного тренера голландского «Витесса» Леонида Слуцкого. Об этом сообщает Sport24.

Источник не сообщает, когда Березуцкие переедут в Нидерланды, однако отмечает, что это произойдет в ближайшее время. Защитники вместе завершили карьеру в июле.

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Березуцкие играли под руководством Слуцкого в ЦСКА с 2009 по 2016 год. За этот период они трижды выигрывали чемпионат России и дважды — национальный кубок. Тренер покинул армейский клуб в декабре 2016-го после окончания группового этапа Лиги чемпионов.

После ЦСКА Слуцкий возглавил английский «Халл Сити», однако был уволен спустя полгода из-за низких результатов. Контракт с «Витессом» он подписал в марте 2018-го. В нынешнем сезоне голландский клуб идет седьмым в национальном чемпионате.

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