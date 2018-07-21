Братья Березуцкие ушли из футбола

Защитники ЦСКА Алексей и Василий Березуцкие объявили о завершении карьеры. Обращение футболистов опубликовано на сайте клуба.

«Осознать, что пора начинать новый этап жизни, для профессионального спортсмена всегда непросто, и многие не чувствуют этот момент. Для нас это время пришло. Сегодня с легкой грустью, но с полной уверенностью в своем решении мы объявляем о завершении карьеры профессиональных футболистов», — заявили братья.

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За 16 лет в ЦСКА Березуцкие на двоих провели 1033 матча за клуб. «ЦСКА стал неотъемлемой частью нашей жизни, и мы будем поддерживать красно-синих, теперь уже в качестве болельщиков. Сейчас строится новая, молодая команда, и на ее становление понадобится время. Но мы не сомневаемся, что наша молодежь сможет достойно защищать цвета великого клуба», — заверили спортсмены, поблагодарив всех, «кто сопровождал на этом длинном, нелегком, но потрясающем пути».

Березуцкие — шестикратные чемпионы России и обладатели Кубка УЕФА. В общей сложности Алексей провел в составе ЦСКА 502 матча, в которых забил 11 мячей. В активе Василия 531 матч в футболке московского клуба и 14 голов. Играя за ЦСКА, братья постоянно вызывались в сборную России, из которой ушли в 2016 году.

Перед началом домашнего чемпионата мира Березуцкие отказались вернуться в команду. Василий Березуцкий провел за национальную команду 101 матч и отметился пятью голами, на счету Алексея 58 игр. В составе сборной братья стали бронзовыми призерами Евро-2008.

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