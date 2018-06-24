Братья Березуцкие покинут ЦСКА

Братья Алексей и Василий Березуцкие покинут московский ЦСКА. Об этом сообщает Sport24.

По информации источника, защитники решили не продлевать свои контракты с клубом, которые истекают 30 июня.

В апреле владелец ЦСКА Евгений Гинер заверял, что проведет переговоры с братьями и попытается убедить их остаться еще на год.

Алексей Березуцкий пришел в армейский клуб перед началом сезона-2001, спустя год к команде присоединился Василий. Оба футболиста до этого играли за «Торпедо-ЗИЛ». В общей сложности первый провел в составе ЦСКА 502 матча, в которых забил 11 мячей. В активе второго 531 матч в футболке московского клуба и 14 голов.

Защитники — шестикратные чемпионы России и обладатели Кубка УЕФА. Играя за ЦСКА, братья постоянно вызывались в сборную России, из которой ушли в 2016 году.

Перед началом домашнего чемпионата мира Березуцкие отказались вернуться в команду. Василий Березуцкий провел за национальную команду 101 матч и отметился пятью голами, на счету Алексея 58 игр. В составе сборной братья стали бронзовыми призерами Евро-2008.

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