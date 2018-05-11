Братьев Березуцких сочли непрофессионалами за отказ вернуться в сборную

Член комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Андрей Созин прокомментировал отсутствие защитников ЦСКА Алексея и Василия Березуцких в расширенном списке национальной команды для подготовке к чемпионату мира-2018. Слова функционера приводит «Чемпионат.com».

«Сейчас ситуация была такая, что Березуцкие были очень нужны нашей команде, это сразу бы успокоило ситуацию. Понятно, что благодаря им мы не станем сразу главными претендентами на победу в мундиале, вопрос не только в них», — заявил Созин. По мнению специалиста, футболисты ЦСКА сильнее вызванных в сборную главным тренером Станиславом Черчесовым Ильи Кутепова, Владимира Граната и Дмитрия Комбарова.

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«Опытные футболисты ЦСКА поступили непрофессионально», — заключил Созин.

Ранее 11 мая был обнародован расширенный список сборной России для подготовки к домашнему мундиалю. Из 35 названных футболистов только 28 отправятся на сборы на базу в подмосковном Новогорске.

8 мая с ссылкой на собственный источник о возвращении Березуцких в сборную сообщил «Матч ТВ». Однако в тот же день сами футболисты опровергли данную информацию.

В марте Березуцкие объявили о том, что прекращают выступления в национальной команде. Василий Березуцкий сыграл в составе сборной России 101 матч, забив пять голов, на счету Алексея 58 игр.

Вместе со сборной под руководством голландского специалиста Гуса Хиддинка футболисты стали бронзовыми призерами Евро-2008.

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