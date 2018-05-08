Братья Березуцкие вернутся в сборную России

Защитники московского ЦСКА Алексей и Василий Березуцкие согласились вернуться в сборную России для участия в чемпионате мира-2018. Об этом со ссылкой на собственный источник сообщает «Матч ТВ».

Главный тренер национальной команды Станислав Черчесов встретился с игроками и попросил их вернуться в сборную. 35-летние футболисты ответили согласием.

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Позднее в интервью «Р-Спорту» Березуцкие опровергли сообщения о возвращении в сборную.

В преддверии домашнего чемпионата мира сборная испытывает кадровые проблемы. 7 мая Черчесов заявил, что защитники Георгий Джикия и Виктор Васин, а также нападающий Александр Кокорин не смогут выступить на мундиале из-за повреждений.

Березуцкие объявили о завершении карьеры в сборной в марте этого года. Футболисты признались, что приняли это решение из-за накопившихся травм. Василий Березуцкий провел за национальную команду 101 матч и отметился пятью голами, на счету Алексея 58 игр.

В составе сборной братья стали бронзовыми призерами Евро-2008.

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