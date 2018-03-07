Братья Березуцкие завершили выступление за сборную России

Защитники московского ЦСКА Василий и Алексей Березуцкие приняли решение завершить выступления за сборную России. Об этом в среду, 7 марта, сообщает «Спорт-Экспресс».

«Сейчас, когда до чемпионата мира осталось всего три месяца считаю, что нужно четко сказать о том, что я, а также мой брат Алексей завершаем выступления за национальную команду. Как и ранее, повторяю, что всегда с удовольствием приезжал в расположение сборной, выкладывался без остатка. Но сейчас состояние здоровья не оставляет выбора», — заявил Березуцкий.

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По словам футболиста, год назад он приостановил выступления за национальную команду: «Учитывая возраст и, самое главное, состояние здоровья, я понял, что необходимо сосредоточиться на игре за свой клуб. Тогда главный тренер сборной России Станислав Черчесов посоветовал мне использовать именно формулировку "приостановил"».

В составе ЦСКА Березуцкие стали обладателями Кубка УЕФА, шестикратными чемпионами России, семикратными обладателями Кубка России и шестикратными обладателями Суперкубка России. Со сборной России они завоевали бронзу чемпионата Европы 2008 года.

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