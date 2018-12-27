Лидер «Спартака» уехал из России и через полгода захотел обратно

Полузащитник «Севильи» Квинси Промес хочет вернуться в московский «Спартак», из которого ушел летом 2018 года. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

Одним из вариантов является аренда футболиста до конца сезона-2018/2019. Отмечается, что испанский клуб готов отпустить Промеса, который не сумел проявить себя за полгода в команде.

По информации испанских СМИ, в августе «Севилья» заплатила за голландского полузащитника 20 миллионов евро. На тот момент Промес являлся самым дорогим игроком «Спартака». За полгода в составе испанского клуба он провел 14 матчей в рамках национального чемпионата и не отметился результативными действиями.

В «Спартаке» Промес играл с 2014 года. В сезоне-2016/2017 он в составе команды стал чемпионом России. В четырех сезонах подряд он становился лучшим бомбардиром команды в Премьер-лиге.

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