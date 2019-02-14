«Спартак» обвинили в «свинском» отношении к бывшему игроку

Бывший форвард сборной Украины Андрей Воронин раскритиковал руководство «Спартака» за отношение к бывшему футболисту клуба Александру Самедову. Слова 39-летнего Воронина приводит «Чемпионат.com».

По мнению Воронина, «Спартак» отнесся к Самедову по-свински. «Александр завоевал золото чемпионата России со "Спартаком", а его за полгода до окончания контракта выставляют за дверь. Это не красит руководство красно-белых», — заявил нападающий.

Материалы по теме «Я провалился» Каррера сделал «Спартак» чемпионом. За что его уволили?

В январе этого года Самедов присоединился к самарским «Крыльям Советов». Помимо него «Спартак» прекратил сотрудничество с целой группой игроков. Красно-белые, в частности, расторгли контракт с финским полузащитником Романом Еременко. Также клуб покинули хавбеки Ивелин Попов и Джано Ананидзе.

Самедов перешел в «Спартак» в 2017-м. В составе клуба он стал чемпионом России. 34-летний полузащитник защищал цвета российской сборной. Он принял участие в чемпионате мира-2018 и объявил об уходе из национальной команды после поражения от Хорватии в четвертьфинале.

Самедов выступал за ряд столичных команд — «Спартак», «Москва», «Динамо» и «Локомотив». В составе бело-голубых он играл вместе с Ворониным.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!