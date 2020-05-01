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Агент оставшегося за границей «русского Месси» объяснил слова футболиста о МИД

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Денис Давыдов (справа)
Денис Давыдов (справа)
Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Иван Бакулин, агент бывшего нападающего московского «Спартака» Дениса Давыдова, прокомментировал слова игрока о МИД России. Об этом сообщает Sport24.

Бакулин подчеркнул, что публикацию 25-летнего форварда не стоит рассматривать как обвинение в адрес министерства. По его словам, футболист лишь описал сложившуюся ситуацию, в которой оказались и тысячи его соотечественников.

Ранее 1 мая Давыдов пожаловался на то, что не может покинуть Болгарию, где выступал в составе софийского ЦСКА. Игрок расторг контракт с клубом и сдал жилье, чтобы приобрести билет на самолет в Москву. После этого футболист столкнулся с невозможностью попасть на родину.

В России Давыдова в шутку называют «русским Месси» — прозвище появилось после фразы владельца «Спартака» Леонида Федуна. Функционер отметил, что в клубе «растет свой Месси». Давыдов числился в команде с 2013 по 2018 год, однако в основном составе провел всего 33 игры и отметился одним забитым мячом — в ворота столичного «Динамо». С мая 2019-го игрок выступал за софийский ЦСКА.

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