Брат заразившегося коронавирусом Леонида Федуна оценил его состояние

Совладелец нефтяной компании «Лукойл» и владелец московского футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун, госпитализированный после заражения коронавирусом, пошел на поправку. Об этом ТАСС рассказал брат бизнесмена Андрей Федун.

При этом член совета директоров красно-белых отметил, что не знает, когда функционер будет выписан из больницы. По словам Андрея Федуна, с братом сейчас не происходит ничего критичного.

О госпитализации бизнесмена стало известно 7 мая. Федуну в апреле исполнилось 64 года. Его активы оцениваются в 6,3 миллиарда долларов, он занимает 20-е место в рейтинге богатейших бизнесменов России по версии журнала Forbes.

Тинькофф Российская премьер-лига (РПЛ) была приостановлена 17 марта из-за распространения коронавируса. Пауза наступила также в Футбольной национальной лиге и Профессиональной футбольной лиге.

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