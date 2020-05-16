Стало известно о первом зараженном коронавирусом футболисте РПЛ

Футболист московского «Локомотива» и сборной Перу Джефферсон Фарфан сдал положительный тест на коронавирус. Об этом сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.

О заражении футболиста стало известно 16 мая. Это первый случай заражения среди игроков Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ).

Ранее сообщалось о намерении Российского футбольного союза (РФС) возобновить сезон РПЛ с 21 июня.

11 апреля сообщалось, что Фарфан возмутился решением клуба и других футболистов сократить зарплаты игроков на 40 процентов на время паузы в чемпионате России, вызванной пандемией коронавируса. Позднее футболист объяснил свое возмущение.

35-летний Фарфан выступает в составе «железнодорожников» с 2017 года. В сезоне-2017/2018 он стал чемпионом России. Кроме того, перуанец — дважды обладатель Кубка России (сезонов-2016/2017 и 2018/2019), а также Суперкубка России (2019).

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