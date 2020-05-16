Заразившийся коронавирусом врач ЦСКА умер

Врач московского баскетбольного клуба ЦСКА Роман Абжелилов умер из-за коронавирусной инфекции в 44 года. Об этом сообщается на сайте команды.

Клуб выразил соболезнования родным сотрудника. «Его организм отчаянно боролся, но так и не сумел справиться с осложнениями здоровья, вызванными коронавирусной инфекцией», — говорится в сообщении команды. У Абжелилова осталась жена и двое детей.

О заражении врача стало известно 1 мая. Тогда же он был госпитализирован в больницу в Коммунарке.

За последние сутки в России зафиксировали 9200 новых случаев заражения в 83 регионах. За весь период эпидемии в России скончались 2537 пациентов с коронавирусом, выздоровели — 63 166 человек.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!