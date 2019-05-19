ЦСКА выиграл баскетбольную Евролигу

Московский ЦСКА стал победителем «Финала четырех» баскетбольной Евролиги. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча против турецкого «Анадолу Эфеса» прошла в испанской Витории и завершилась со счетом 83:91. Наибольшее количество очков в составе турецкого клуба набрал Шейн Ларкин. На его счету 29 очков. В составе армейцев по 20 очков набрали американцы Кори Хиггинс и Уилл Клайберн.

ЦСКА стал восьмикратным победителем Евролиги. До этого команда выигрывала титул в 1961-м, 1963-м, 1969-м, 1971-м, 2006-м, 2008-м и 2016-м.

В прошлом сезоне ЦСКА проиграл в полуфинальном матче «Финала четырех». Тогда мадридский «Реал» обыграл армейцев со счетом 92:83.

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