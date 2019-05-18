ЦСКА вышел в финал баскетбольной Евролиги

Московский ЦСКА обыграл мадридский «Реал» в полуфинальном матче «Финала четырех» баскетбольной Евролиги. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в испанской Витории и завершилась со счетом 95:90. Наибольшее количество очков в составе испанского клуба набрал Фабьен Козер. На его счету 19 очков. В составе армейцев 23 очка набрал француз Нандо де Коло.

В прошлом сезоне ЦСКА также встречался с мадридцами. Тогда испанцы обыграли армейцев в полуфинале со счетом 92:83.

В другом полуфинале турецкий «Фенербахче» проиграл соотечественнику «Анадолу Эфесу» со счетом 73:92. Финал и матч за третье место пройдут 19 мая.

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