ЦСКА седьмой раз подряд выиграл Единую лигу ВТБ

Московский ЦСКА обыграл подмосковные «Химки» в финале Единой лиги ВТБ. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча состоялась в воскресенье, 10 июня, и завершилась победой армейцев со счетом 95:84 (27:18, 27:23, 25:28, 16:15). Самым результативным стал защитник «Химок» Алексей Швед (21 очко). Самым ценным игроком «Финала четырех» был признан разыгрывающий ЦСКА Серхио Родригес.

В матче за третье место санкт-петербургский «Зенит» оказался сильнее казанского УНИКСА –– 93:79.

ЦСКА завоевал титул чемпиона Единой лиги ВТБ седьмой раз подряд. В полуфинале армейцы обыграли «Зенит», а химчане –– УНИКС.

В нынешнем сезоне чемпион турнира определялся в «Финале четырех». Решение о смене формата заключительной части турнира принимался на Совете лиги при участии представителей всех команд-участниц.

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