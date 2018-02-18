Матч звезд Единой лиги ВТБ завершился победой команды России

В Санкт-Петербурге на арене СК «Юбилейный» завершился второй в истории Матч всех звезд Единой лиги ВТБ. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Победу со счетом 125:124 (31:23, 36:36, 33:33, 25:32) одержала сборная команда «Звезды России» под руководством Василия Карасева. Баскетболисты взяли верх над сборной «Звезд мира», возглавляемой Сашей Обрадовичем.

Самым результативным игроком встречи стал защитник российской команды и санкт-петербургского «Зенита» Сергей Карасев, набравший 29 очков. Он был признан самым ценным игроком матча. У сборной «Звезд мира» 20 очков набрал форвард саратовского «Автодора» Коти Кларк.

В перерыве также проходили конкурсы по трехочковым броскам и броскам сверху, победителями которых стали баскетболисты клуба «Локомотив- Кубань» Райан Брокхофф и Фрэнк Элегар.

Первый матч звезд Единой лиги ВТБ прошел в феврале 2017 года. Тогда команда «Звезды России» также обыграла сборную мира со счетом 131:121.

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