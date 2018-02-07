Единая лига ВТБ анонсировала имена участников конкурса данков на Матче звезд

Единая лига ВТБ назвала имена участников конкурса данков, который пройдет в рамках Матча всех звезд в Санкт-Петербурге 17 февраля. Об этом сообщается на официальном сайте турнира.

Так, участие в конкурсе бросков сверху примут Тайлер Ханикатт («Химки»), Ике Удано («Астана»), Дрю Гордон («Зенит») и Девон Саддлер («Цмоки-Минск»).

Отмечается, что состязание между данкерами состоится во время большого перерыва Матча всех звезд в СК «Юбилейный». В полуфинале каждый из них получит по 2 попытки, в финале у двоих лучших участников будет еще по 2 попытки. На исполнение каждой попытки баскетболистам отведут по минуте.

Ранее стало известно, что тренеры Василий Карасев и Саша Обрадович определили стартовые пятерки команд «Звезд России» и «Звезд Мира» на Матч всех звезд Единой лиги ВТБ. С первых минут на площадку в составе «Звезд России» выйдут Дмитрий Хвостов («Локомотив-Кубань»), Алексей Швед («Химки»), Сергей Карасев («Зенит»), Никита Курбанов и Андрей Воронцевич (оба — ЦСКА).

В стартовую пятерку «Звезд Мира» вошли Хоакин Колом из УНИКСа, Нандо Де Коло (ЦСКА), Коти Кларк из «Автодора», Энтони Гилл («Химки») и Фрэнк Элегар («Локомотив-Кубань»).

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