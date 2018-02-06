Баскетболиста «Зенита» назвали самым ценным игроком месяца в Единой лиге ВТБ

Форвард петербургского баскетбольного клуба «Зенит» Сергей Карасев признан самым ценным игроком (MVP) чемпионата Единой лиги ВТБ по итогам января. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте турнира.

Отмечается, что в борьбе за этот титул 24-летний баскетболист опередил центрового «Локомотива-Кубани» Фрэнка Элегара и партнера по команде — защитника «Зенита» Кайла Курича.

«Я благодарю Единую лигу ВТБ за эту награду. Январь получился для нас очень удачным. Мы взяли свои победы и выиграли очень важный матч против ЦСКА при своих болельщиках, показали хороший баскетбол, а также продемонстрировали, что растем как команда и двигаемся в правильном направлении», — сказал Карасев. «Безусловно, хочется сказать огромное спасибо партнерам по команде, тренерскому штабу. В первую очередь именно благодаря им я смог завоевать звание MVP», — добавил он.

В минувшем январе «Зенит» одержал победу во всех трех матчах: над «Цмоки-Минском», ЦСКА и «Пармой». В ключевой игре против московского ЦСКА Карасев записал на свой счет 23 очка, 7 подборов, 2 перехвата и 23 балла за эффективность действий. Его средние показатели по итогам месяца составили 20 очков, 5 подборов, 2 перехвата и 18,5 балла за эффективность действий.

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