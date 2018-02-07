Суперсерия «Локомотива» в Единой лиге ВТБ прервалась

Краснодарский «Локомотив-Кубань» уступил саратовскому «Автодору» в матче Единой лиги ВТБ. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Встреча завершилась со счетом 93:90 в пользу саратовцев. «Локомотив», проиграв, завершил свою серию из 11 побед в лиге, которая длилась с 28 октября. «В ходе этой серии мы обыграли много больших команд, но мне все равно обидно за это поражение. Мы проиграли матч в первые пять минут, когда не показали должного отношения», — прокомментировал главный тренер железнодорожников Саша Обрадович.

В составе «Автодора» наиболее результативным игроком стал Майка Даунс, набравший 22 очка. Самым полезным у «Локо» оказался Фрэнк Элегар, записавший на свой счет 16 очков и 9 подборов.

По итогам 14 матчей «Локомотив» занимает второе место, уступая УНИКСу, который пока провел 13 встреч. «Автодор» расположился на шестом месте, на пятом — подмосковные «Химки», проигравшие ЦСКА.

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