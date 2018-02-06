ЦСКА разгромил «Химки» в матче Единой лиги ВТБ

Столичный ЦСКА дома обыграл подмосковные «Химки» в матче Единой лиги ВТБ. Об этом сообщает пресс-служба лиги во вторник, 6 февраля.

Встреча завершилась со счетом 90:71 в пользу армейцев, игравших дома. Самым результативным игроком ЦСКА стал Нандо Де Коло, набравший 24 очка. Следом расположились Андрей Воронцевич (17 очков), Кори Хиггингс (13) и Никита Курбанов (11). В составе «Химок» самым результативным оказался Алексей Швед (18 очков).

В начале матча получил травму центровой ЦСКА Отелло Хантер. Американцу пришлось покинуть площадку после столкновения с Чарльзом Дженкинсом. «В этой ситуации команда проявила характер, объединилась, несмотря на то, что вышла очень далеко за пределы зоны комфорта. Я бы сказал, что мы чувствовали себя комфортно в некомфортной ситуации», — прокомментировал главный тренер армейцев Димитрис Итудис.

В турнирной таблице лиги ЦСКА располагается на третьем месте, уступая УНИКСу и «Локомотиву-Кубани». «Химки» занимают пятую строчку.

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