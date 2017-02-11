«Звезды России» обыграли сборную мира в Матче звезд Единой лиги ВТБ

Команда «Звезды России» обыграла сборную мира со счетом 131:121 в Матче всех звезд баскетбольной Единой лиги ВТБ, который прошел в Сочи в субботу, 11 февраля. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Самым результативным игроком встречи стал форвард россиян Андрей Воронцевич, набравший 28 очков. У команды «Звезды мира» по 18 очков набрали защитники Нандо де Коло и Янис Блумс.

Воронцевич был признан самым ценным игроком Матча звезд. В качестве подарка ему вручили автомобиль УАЗ «Патриот», который в конце матча выехал на арену.

Матч звезд Единой лиги ВТБ прошел впервые в истории турнира. Мероприятие вел Иван Ургант. В перерывах между четвертями проходили конкурсы по трехочковым и броскам сверху, которые выиграли Сергей Карасев и Янис Тимма соответственно.