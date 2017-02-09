Бывшего игрока «Никс» задержали после конфликта с владельцем клуба на матче НБА

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Бывшего центрового клуба «Нью-Йорк Никс» Чарльза Окли задержали на трибуне арены «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке во время матча регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом сообщает New York Post.

В середине первой четверти встречи против «Лос-Анджелес Клипперс» (115:119) 53-летний Окли вступил в конфликт с владельцем «Никс» Джеймсом Доланом, с которым сидел рядом. Спортсмен начал громко кричать и толкать оппонента. Бывшего баскетболиста пытались успокоить секьюрити, однако им пришлось прибегнуть к помощи полиции. Сотрудники правоохранительных органов надели на Окли наручники и доставили в участок.