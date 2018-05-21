Российский подросток попал на карандаш клубам НБА

Российский баскетболист «Автодора» Никита Михайловский получил вызов в тренировочный лагерь «NBA Global Camp». Об этом сообщает официальный сайт клуба.

17-летний Михайловский вошел в число 12-ти наиболее перспективных европейских баскетболистов своего возраста. На тренировках и в матчах за игроком будут наблюдать скауты Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Проводимый НБА лагерь пройдет с 2 по 4 июня в Италии. На нем состоится преддрафтовый смотр наиболее талантливых юных баскетболистов Европы.

В сезоне-2017/18 Михайловский провел 10 игр в составе основной команды «Автодора». По итогам Единой Лиги ВТБ клуб занял пятую строчку турнирной таблицы.

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