Определились финалисты плей-офф Единой лиги ВТБ

Подмосковные «Химки» обыграли казанский УНИКС и вышли в финал плей-офф баскетбольной Единой лиги ВТБ. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча завершилась со счетом 76:71. В составе «Химок» самым результативным стал Алексей Швед (36 очков, 6 подборов и 5 передач).

В финале «Химки» сыграют с действующим чемпионом — московским ЦСКА, который ранее обыграл санкт-петербургский «Зенит» со счетом 84:67. Самым результативным игроком матча стал защитник армейцев Серхио Родригес, в его активе 21 очко.

Формат «Финала четырех» в последний раз использовался в сезоне-2011/12, после этого победитель каждого раунда плей- офф определялся в сериях до нескольких побед. ЦСКА не выигрывал Единую лигу ВТБ только в сезоне-2010/11, тогда в решающем матче армейцы уступили «Химкам».

Финал и матч за третье место пройдут 10 июня.

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