Единая лига ВТБ обзавелась мячом из переработанного пластика

СИБУР совместно с компанией Wilson разработали для Единой лиги ВТБ экологичный баскетбольный мяч. Об этом сообщается на сайте турнира.

Для его производства использовался пластик из переработанных бутылок. Отмечается, что он станет официальным мячом чемпионата Единой Лиги ВТБ в новом сезоне. Его презентация прошла на Матче звезд в Санкт-Петербурге.

Материалы по теме Бросок в вечность Российские звезды сыграли в баскетбол в Петербурге и победили иностранцев

«Тренд на экологичность лиги задал наш почетный президент, Сергей Иванов. Для нас важно, чтобы наша последовательность стала хорошим примером для других лиг и компаний. Нам удалось наладить раздельный сбор на аренах, и сделать следующий шаг — использовать переработанный пластик в повседневной жизни. Баскетболисты трепетно относятся к мячу — это важнейший элемент игры. Мы внимательно протестировали экомяч, он полностью соответствует нашим высоким стандартам», — рассказал президент Единой Лиги ВТБ Сергей Кущенко.

Экомяч обладает всеми качественными характеристиками мячей, используемых в профессиональном баскетболе, и полностью соответствуют критериям, установленным Международной федерацией баскетбола.