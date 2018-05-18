ЦСКА проиграл «Реалу» в полуфинале баскетбольной Евролиги

В Белграде завершился полуфинальный матч «Финала четырех» баскетбольной Евролиги между ЦСКА и мадридским «Реалом»: путевку в финал турнира получили испанцы обыграв соперника со счетом 92:83. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Наибольшее количество очков в составе испанского клуба набрали Лука Дончич и Серхио Льюль. У обоих баскетболистов по 16 очков. Густаво Айон набрал 12 очков и осуществил 11 подборов. В составе армейцев 20 очков набрал француз Нандо де Коло.

В прошлом сезоне ЦСКА также встречался с мадридцами. В матче за третье место российский клуб одержал победу со счетом 80:64.

В другом полуфинале турецкий «Фенербахче» переиграл литовский «Жальгирис» со счетом 76:67. Финал и матч за третье место пройдут 20 мая.

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