Спорт
 
Последние новости
Появились подробности крушения Boeing 737 на Кубе
Потренировавшегося на коте бойца MMA решили наказать
Названы сроки вооружения российской армии «Сарматом» и «Авангардом»
Истребитель МиГ-31 загорелся на аэродроме под Пермью
На месте крушения Boeing 737 на Кубе нашли выживших
Купившему билет на ЧМ-2018 бывшему зэку отказали в походе на матч
Появилось первое видео крушения пассажирского самолета на Кубе
Порошенко анонсировал скорое изменение статуса Крыма
Американский бизнесмен поверил в Россию и пошел против санкций США
Новости партнеров

ЦСКА проиграл «Реалу» в полуфинале баскетбольной Евролиги

Перейти в «Мою Ленту»
ЦСКА — «Реал Мадрид»

В Белграде завершился полуфинальный матч «Финала четырех» баскетбольной Евролиги между ЦСКА и мадридским «Реалом»: путевку в финал турнира получили испанцы обыграв соперника со счетом 92:83. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Наибольшее количество очков в составе испанского клуба набрали Лука Дончич и Серхио Льюль. У обоих баскетболистов по 16 очков. Густаво Айон набрал 12 очков и осуществил 11 подборов. В составе армейцев 20 очков набрал француз Нандо де Коло.

В прошлом сезоне ЦСКА также встречался с мадридцами. В матче за третье место российский клуб одержал победу со счетом 80:64.

В другом полуфинале турецкий «Фенербахче» переиграл литовский «Жальгирис» со счетом 76:67. Финал и матч за третье место пройдут 20 мая.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Бывшего баскетболиста сборной России задержали за миллионные хищения
Еще одна американка сыграет за сборную России по баскетболу
Рухнувший баскетбольный щит нокаутировал игрока
Другие материалы рубрики
Спорт00:02Сегодня
Криштиану Роналду

Снял сливки

Роналду пакует чемоданы. Его ждет тюрьма или Россия
23:4618 мая

Потренировавшегося на коте бойца MMA решили наказать

21:4518 мая

Купившему билет на ЧМ-2018 бывшему зэку отказали в походе на матч

19:4911 мая

Россия отказала в визе разоблачителю допинга

Спорт00:03 7 мая

«Убей его!»

Чеченцы, армяне и бразильцы сошлись в клетке. Было жарко
19:2818 мая

Российский биатлон отказался от иностранцев

17:5411 мая

Братьев Березуцких сочли непрофессионалами за отказ вернуться в сборную

20:3718 мая

Смолов поблагодарил судью за неудачу в споре бомбардиров

Спорт20:3117 мая

Прошлись катком

Россия проиграла Канаде и вылетела с чемпионата мира. Верните Знарка!
16:4818 мая

Самый дорогой аргентинец «Зенита» собрался уйти из клуба

15:5211 мая

Украинцам посоветовали воздержаться от поездки на чемпионат мира в Россию

18:1718 мая

Клуб заподозрили в организации избиения своих футболистов

Россия
«Не врезать ли нам гиперракетой по американским рожам»
Бабки из «Отрядов Путина» жгут Трампа и готовятся к войне: репортаж из ада
Давшего пощечину ребенку депутата-единоросса временно исключат из партии
Совсем угорели
В России бушуют страшные пожары. Тушить их некому и нечем
Каждый пятый россиянин оказался бедняком
Слепая пенсионерка несколько лет жила в сгоревшем доме на Рублевке
«Чтобы осталось на еду»
Состоятельные россияне экономят и не покупают дорогих вещей
Священник оправдал избиение жены после ухода к любовнице самозащитой
Все материалы
Мир
Руки прочь
У России на Западе остался один друг. Скоро не будет и его
В техасской школе нашли взрывчатку
На Кубе разбился пассажирский самолет
Трамп напомнил Ким Чен Ыну о судьбе Каддафи
В Польше начали отменять декоммунизацию
В американской школе ученик застрелил восемь человек
Путин пожелал Скрипалю здоровья
Все материалы
Бывший СССР
Никол ПашинянПарни с улицы
Управлять Арменией пришли странные люди. Что будет со страной?
«Жертва Русского мира»
Он защищал русских на Украине и был убит. Виновные до сих пор не наказаны
Минск ушел под воду
Порошенко анонсировал скорое изменение статуса Крыма
Депутат матом нажаловался украинскому премьеру
В Армении началась охота на воров в законе
Украинский суд отпустил на поруки подозреваемого в убийствах на Майдане
Все материалы
Экономика
Закатали в асфальт
Россия тратит миллиарды на дороги. Дорог все еще нет
Перевели в цифру
Можно ли собрать весь бизнес на одной площадке?
Вляпались
Америка утопает в фекалиях. На решение проблемы нужны миллионы
«Транснефть» рассказала об излишках дизтоплива на российском рынке
Путин рассказал о будущем Украины после «Северного потока-2»
Определена дата официального открытия Петербургского экономического форума
«Национальное конгресс-бюро» впервые представило Россию на IMEX 2018
Все материалы
Силовые структуры
«Это просто зверство»
«Русского Илона Маска» изнасиловали и убили в тюрьме. Это считают самоубийством
«Непокорных насилуют шваброй»
Арестанты — о пытках в пресс-хатах, унижениях и муках за решеткой
Темные времена
Лихие 90-е: спецпроект «Ленты.ру»
Два продления ареста главному вору России признали незаконными
На Ставрополье попытались скрыть следы катастрофы и закопали вертолет
Опубликованы снимки «золотого» дома фигуранта дела о хищениях в Эрмитаже
Россиянин попытался сбежать от полицейских по веревке из простыней и умер
Все материалы
Наука и техника
Армянская женщина и ее дети во время депортации в сирийскую пустыню«При поддержке Азербайджана армян вынудили покинуть родину»
Их резали турки, убивали соседи-мусульмане и предавала Россия
Хвосты и кресты
Как советская пропаганда унижала фашистов и их союзников
F-35 Lightning IIСмерть с небес
Этот американский истребитель похоронил Су-57. Он быстрый и невидимый
Samsung высмеяла Apple за замедление старых iPhone
В США зафиксировали предсказанную катастрофу
Неизвестное маневрирующее оружие США попало на видео в Афганистане
Россия признала потерю монополии в пилотируемой космонавтике
Все материалы
Спорт
Криштиану РоналдуСнял сливки
Роналду пакует чемоданы. Его ждет тюрьма или Россия
ЦСКА проиграл «Реалу» в полуфинале баскетбольной Евролиги
Потренировавшегося на коте бойца MMA решили наказать
Купившему билет на ЧМ-2018 бывшему зэку отказали в походе на матч
Прошлись катком
Россия проиграла Канаде и вылетела с чемпионата мира. Верните Знарка!
Российский биатлон отказался от иностранцев
Смолов поблагодарил судью за неудачу в споре бомбардиров
Все материалы
Культура
Под сенью девушек в аду
Канны-2018: любовь как метафора и любовь как галлюцинация
Гуляют по-черному
Что скрывает темная сторона Каннского кинофестиваля
Умри, но не сейчас
Секретные убийцы ФСБ и немецкая красавица в гробу: книги мая
Украинский режиссер завоевал награду в Каннах за фильм «Донбасс»
Умер создатель стишков-пирожков
Самойлова раскрыла истинную причину ее выдвижения на «Евровидение»
Звезда «Дэдпула» назвал Шнурова любимым русским
Все материалы
Интернет и СМИ
Рекламное очко
Российский YouTube мог стать великим, но ему помешали деньги
Богом забытые
Фотографы расчехляют камеры в неожиданных местах и меняют мир
Застряли по-черному
Они умирают в нищете и не знают, что их может спасти интернет
Сергей Мавроди «отдохнул и воскрес»
За призыв взорвать Крымский мост привлекли еще одного американца
Популярную певицу засмеяли за аномально большие ступни
В сети обнаружили еще одну таинственную звуковую иллюзию
Все материалы
Ценности
Ближе к телу
Вышиванки и шапки-пирожки: что носят лидеры стран третьего мира
Весенний урожай
Что косметические бренды приготовили к лету самым модным людям планеты
Загибай
Принц подвернул, хулиган поддержал. Теперь штаны подворачивают все
Манящая ветвь
Каннский фестиваль — катализатор жизненной мотивации
Древний мир
Кому нужны постаревшие женщины
Популярную женскую обувь признали опасной для здоровья
Обручальному кольцу нашли замену
Все материалы
Путешествия
Долби мой лед
Что манит туристов в самое загадочное место Европы
«Представляешь, пять этажей только порно!»
Грязное белье и дети напрокат: как японцы развлекаются после работы
Отели шокировали туристов фейковыми бассейнами
Россияне хотели вынести «половину отеля» в Турции и попались
Российский альпинист погиб на Эвересте
Власти Майорки объявили войну тусовщикам
Перечислены самые дешевые летние курорты
Все материалы
Из жизни
Выжали до капли
Его уникальная кровь спасла миллионы людей. Пришло время пожить для себя
Злоба и забвение
Оголенные бедняки и вечная грязь глазами модного фотографа
Не в себе
Как живут люди, в жилах которых течет кровь умерших
Стрела пронзила кенгуру насквозь и заточила в ловушку кенгуренка
Вымогатель угрожал жертве пустить в ход аллигатора
Врачи отказались увеличивать «суперзадницу» американки из-за угрозы смерти
Зубастое морское чудовище из глубин океана озадачило мексиканцев
Все материалы
Советские многоножки
Забытые многоколесные монстры родом из СССР
Жертвы тюнинга
Самый безумный фестиваль владельцев Volkswagen и его участники
Зачем производят Land Cruiser 70?
30-летний внедорожник Toyota, который до сих пор можно купить новым
Тест новой Toyota Camry
Мы поездили на новой Camry и не поверили, что это Toyota
Названы официальные сроки появления BMW X5 нового поколения
Renault Duster превратили в «фискальный» грузовой фургон
«Мерседес» начал выпуск новых «Геликов»
Все материалы
Дотянулись до кармана
В Москве начали строить небоскребы с дешевым жильем. В чем подвох?
Капля в море
Россияне скупают жилье в Абхазии. Это опасно, но очень дешево
Зелень для Рамзана
В Грозном сажают не только «Приоры», но и деревья
Москва осталась без дешевых квартир
Рынку ипотеки предрекли скорый обвал
У Волочковой протекла крыша
Жителям Екатеринбурга выставили шокирующие счета за услуги ЖКХ
Все материалы