Главный тренер сборной России по борьбе умер от коронавируса

Главный тренер женской сборной России по борьбе Магомед Алиомаров умер из-за болезни, вызванной коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на президента Федерации спортивной борьбы России Михаила Мамиашвили.

Уточняется, что тренер скончался 13 мая на 67-м году жизни. «Не хочется верить, столько планов, столько задач ставили, столько энергии», — сказал глава федерации. Он подчеркнул, что Алиомаров «объединил вокруг себя всех девочек».

В последние дни Алиомаров был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Алиомаров возглавил сборную России в феврале 2019 года. Под его руководством команда на чемпионате мира-2019 завоевала две золотые, одну серебряную и две бронзовые медали и заняла второе место в общекомандном зачете. Ранее специалист также работал со сборной Азербайджана.

По данным на утро 13 мая, общее число заразившихся коронавирусом в мире превысило 4,26 миллиона человек. Прирост заразившихся за сутки составил 84,5 тысячи человек.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!