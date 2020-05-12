Бывший капитан сборной России высказался о последствиях коронавируса для страны

Бывший капитан сборной России по футболу Роман Широков в интервью YouTube-каналу «Футбольный Биги» рассказал о последствиях пандемии коронавируса для жителей страны.

Футболист отметил, что российским гражданам, многие из которых полтора месяца не работают, придется очень тяжело в финансовом плане. По мнению хавбека, основные сложности наступят через полтора месяца, когда у людей кончатся сбережения. Широков считает, что россияне станут меньше тратить денег в магазинах.

8 мая Широков предложил разрешить людям гулять во время самоизоляции по очереди, разведя по времени выходящих из многоквартирных домов.

Широков провел за сборную России 56 матчей, в которых забил 13 мячей, хавбек выигрывал бронзовые медали Евро-2008. В 2016 году футболист был капитаном национальной команды.

С 12 мая в Москве начал действовать обязательный масочный режим, согласно которому жители города должны быть в масках и перчатках, находясь в магазинах, торговых центрах, общественном транспорте, такси и на рабочих местах.

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