Российский футболист назвал Москву городом-призраком из-за пандемии коронавируса

Российский футболист московского «Динамо» Роман Нойштедтер прокомментировал ситуацию с пандемией коронавируса в Москве и назвал столицу городом-призраком. Интервью со спортсменом опубликовало немецкое издание Bild.

Нойштедтер заметил, что живет у партнера по команде Максимилиана Филиппа, потому что не имеет собственного жилья в столице. «Москва похожа на город-призрак в любое время суток. Как будто кто-то нажал на паузу», — описал происходящее он.

Полузащитник подчеркнул, что выходит в магазин один раз в неделю, поэтому почти не видит людей. Он заметил, что дома тренируется, но не работает в полную силу, поэтому иногда не спит до пяти утра.

Нойштедтер подписал однолетний контракт с московским клубом в 2019 году. Он также известен выступлениями за турецкий «Фенербахче», а также ряд немецких клубов — «Шальке-04», «Боруссия» (Менхенгладбах), «Майнц 05». В 2016 году игрок получил российское гражданство и был вызван в национальную команду.

На 8 мая в Москве насчитывается почти 100 тысяч зараженных коронавирусом. При этом мэр столицы Сергей Собянин отмечал, что реальное из число может доходить до 300 тысяч.

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