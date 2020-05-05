Немецкий футбольный клуб наказал игрока за рукопожатия с партнерами по команде

Клуб немецкой Бундеслиги «Герта» отстранил от тренировок форварда Саломона Калу. Об этом сообщается на официальном сайте берлинской команды.

Ивуариец был наказан за публикацию в соцсетях видео, на котором он обменивается рукопожатиями с партнерами по клубу. В «Герте» отметили, что строго соблюдают рекомендации в связи с пандемией коронавируса, среди которых соблюдение социальной дистанции, но Калу их нарушил. Футболист уже принес извинения.

20 апреля премьер-министр Баварии Маркус Зедер назвал 9 мая возможной датой возобновления сезона в Германии, но затем дату принятия решения о старте чемпионата перенесли. Министерство труда и социальных вопросов предложило игрокам находиться на поле в масках и отказаться от празднования голов.

Также руководство Бундеслиги предложило футболистам отказаться от секса и поцелуев ради безопасности, если у одного из партнеров есть симптомы коронавируса.

Большинство футбольных лиг приостановило розыгрыши из-за распространения коронавируса. Чемпионаты продолжаются в нескольких странах, среди которых Белоруссия.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!