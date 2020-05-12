Подсчитаны убытки клубов АПЛ из-за пандемии коронавируса

Клубы Английской премьер-лиги (АПЛ) понесут многомиллионные убытки из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает The Guardian.

Командам придется вернуть вещателям от 300 до 350 миллионов фунтов стерлингов (342-400 миллионов евро) даже в том случае, если руководство лиги решит доиграть сезон. Деньги должны быть выплачены в качестве неустойки за то, что матчи чемпионата нарушили установленные сроки.

Если же АПЛ решит не продолжать сезон, сумма убытков команд возрастет до 762 миллионов фунтов (870 миллионов евро).

Ранее в понедельник, 11 мая, стало известно, что правительство Великобритании разрешило возобновить розыгрыш АПЛ и проведение других спортивных мероприятий в стране с 1 июня.

13 марта сезон был приостановлен из-за пандемии коронавируса. Перед паузой в чемпионате лидером являлся «Ливерпуль». Команда Юргена Клоппа опережала «Манчестер Сити» на 25 очков.

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