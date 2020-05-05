В АПЛ задумались о сокращении продолжительности матчей

Исполнительный директор Ассоциации профессиональных футболистов Англии (PFA) Гордон Тэйлор рассказал о планах по возобновлению сезона в Английской премьер-лиге (АПЛ). Об этом сообщает BBC Sport.

По словам функционера, он не может предсказать будущее, но нужно рассмотреть разные варианты: увеличение количества замен, сокращение времени матчей и проведение игр на нейтральных полях. При этом Тэйлор отметил, что решение о возобновлении чемпионата будет принято только после того, как все убедятся в собственной безопасности.

Розыгрыш АПЛ был приостановлен из-за пандемии коронавируса в начале марта. В СМИ сообщалось о планах руководства лиги возобновить турнир в начале июня.

На момент остановки в первенстве Англии было сыграно 29 туров. Турнирную таблицу уверенно возглавляет «Ливерпуль», опережающий ближайшего преследователя — «Манчестер Сити» — на 25 очков.

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