Российский футболист с COVID-19 посетил свадьбу и общался с другими игроками РПЛ

Заразившийся коронавирусом защитник казанского «Рубина» Константин Плиев мог распространить COVID-19 среди других игроков Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации издания, Плиев, находясь во Владикавказе, контактировал с братом — защитником московского «Динамо» Заурбеком Плиевом и другими осетинскими игроками РПЛ. Отмечается, что футболист посетил свадьбу и другие мероприятия на родине.

О заражении коронавирусом Константина Плиева стало известно ранее 18 мая. В пресс-службе клуба рассказали, что футболист чувствует себя нормально и находится под наблюдением врачей во Владикавказе.

23-летний защитник стал вторым футболистом РПЛ, сдавшим положительный тест на коронавирус. 16 мая первым заболевшим игроком российского чемпионата оказался перуанский нападающий «Локомотива» Джефферсон Фарфан.

Розыгрыш российского первенства был приостановлен в начале марта из-за пандемии коронавируса. Турнир планируется возобновить 21 июня.

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