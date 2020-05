Швеция опередила все страны мира по смертности из-за коронавируса

Швеция опередила все страны мира по числу новых смертей из-за коронавируса за неделю с 23 по 29 мая. Об этом сообщает The Daily Mail, данные подтверждаются статистикой на портале Our World in Data.

За указанный период средний показатель количества летальных исходов на миллион населения у Швеции достиг 5,59. Этот показатель выше, чем в любой другой стране и в 11 раз превышает среднемировой показатель, который равен 0,49. После Швеции идут Бразилия (4,51), Сан-Марино (4,21), Перу (4,12) и Великобритания (3,78).

По данным института Джонса Хопкинса, в Швеции зафиксировано 36,4 тысячи случаев инфицирования коронавирусом нового типа; 4,4 тысячи смертей и 5 тысяч выздоровевших пациентов. Власти страны решили отказаться от жестких карантинных мер, чтобы не навредить экономике страны, но, по некоторым прогнозам, экономический итог может быть таким же, как в других странах.

В мире коронавирусом заразились уже более 5,9 миллионов человек. Эпидемия унесла жизни более 361 тысячу людей, поправиться удалось более чем 2,4 миллиону больных.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Мир»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала о международной политике или интересном событии в мире, напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru