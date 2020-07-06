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Главврача российской больницы уволили после смерти коллеги с коронавирусом

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Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Главный врач Уярской районной больницы в Красноярском крае уволился после смерти коллеги с коронавирусом. Об этом сообщили в региональном минздраве, передает «Тайга.инфо».

По данным издания, родственники умершего врача-гинеколога Галины Лебедевой жаловались, что ей не оказывали медицинскую помощь, а лечения удалось добиться только после звонков на горячую линию по коронавирусу. Увольнение главврача произошло после проверки в медучреждении.

Согласно сообщению на сайте минздрава Красноярского края, проверка выявила «нерациональное использование имеющихся кадровых ресурсов», обнаружила, что администрация больницы не организовала противоэпидемические мероприятия, а персонал не использовал средства индивидуальной защиты и не совершал дезинфекцию. Там добавили, что в больнице некорректно велась статистика. Проверку также проводит Росздравнадзор.

3 июня стало известно, что бывший главный врач экспериментальной московской взросло-детской поликлиники № 219 Таймураз Тедтоев умер после трех недель лечения от коронавируса. Смерть наступила в ночь на 31 мая в больнице имени Боткина.

В России за последние сутки было выявлено 6736 заболевших. Общее число зараженных в России превысило 681 тысячу. Из них более 450 тысяч выздоровели, свыше 10,1 тысячи скончались.

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