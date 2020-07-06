За минувшие сутки в России выявили 6611 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу распространения инфекции в своем Telegram-канале.

Новые инфицированные обнаружены в 85 регионах. Зафиксировано 135 летальных исходов, 3579 человек выздоровели. Общее число случаев заражения с начала пандемии коронавируса в России достигло 687 тысяч.

Накануне, 5 июля, сообщалось о 6736 новых заразившихся в 84 регионах. Скончались 134 человека, вылечились — 3871.

Ранее сообщалось, что ученые пересмотрели способ распространения коронавируса. По их данным, его частицы могут надолго задерживаться в воздухе. Они также попросили Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) изменить рекомендации касательно пандемии.

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