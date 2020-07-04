Названо число вылечившихся от коронавируса москвичей

В Москве выздоровели еще 1620 пациентов после прохождения лечения от коронавируса, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Ее слова приводятся в Telegram-канале оперативного штаба в субботу, 4 июля.

«Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. (...) Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 156 459», — сказала вице-мэр.

В мире за весь период пандемии выздоровели 5,8 миллиона человек. Таковы последние данные проекта Университета Джонса Хопкинса.

За последние сутки умерли 25 москвичей с коронавирусом. Общее число умерших в столице достигло 3929 человек.

Ранее мэр Москвы Сергея Собянин, комментируя вторую волну пандемии, усомнился в реалистичности этого сценария развития событий. Он выразил надежду на появление вакцины.

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