Собянин усомнился во второй волне коронавируса в Москве

Московские власти не ожидают второй волны эпидемии коронавируса в городе. Об этом сообщил столичный мэр Сергей Собянин, передает ТАСС.

Градоначальник назвал маловероятным такой сценарий. По его словам, с каждой неделей эпидемиологическая картина в столице улучшается. «Сомневаюсь, что будет вторая волна. Могут быть небольшие отклонения, но они не изменят ситуацию», — сказал он, отметив, что самым тяжелым месяцем оказался апрель.

Собянин выразил надежду, что вскоре появится вакцина, и к осени начнется ее массовый выпуск.

Ранее мэр говорил, что после отмены ограничений в Москве не наблюдалось роста заболеваемости новой инфекцией, и опасения по поводу второй волны не подтвердились. Он призвал москвичей привыкать к нормальной жизни.

По данным на 1 июля, за все время в столице зарегистрировано 222 тысячи фактов инфицирования. 152 тысячи зараженных уже поправились. Еще 3831 человека скончались.

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