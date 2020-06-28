Собянин оценил ситуацию в Москве после отмены ограничений

Ситуация с распространением коронавируса в Москве после отмены ограничений не ухудшилась, считает мэр столицы Сергей Собянин. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 1», сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

По его словам, многие опасались второй волны пандемии и говорили о преждевременности снятия ограничений. Однако эти опасения не подтвердились.

«Многие даже потирали ручки: смотрите, преждевременно вы это сделали, не надо было этого делать, сейчас ужасное что-то будет. Ничего ужасного не произошло», — сказал мэр.

Ранее Собянин призвал жителей столицы привыкать к нормальной жизни после снятия ограничений. По словам градоначальника, ситуация с COVID-19 в городе улучшается неделя за неделей, ничего плохого в настоящее время не происходит. Собянин добавил, что эти опасения отчасти верны, поэтому необходимо продолжать соблюдать меры предосторожности.

23 июня в Москве начался третий этап снятия ограничений, введенных из-за коронавируса. Так, в столице стали открываться фитнес-клубы, бассейны, физкультурно-оздоровительные комплексы, массажные салоны и бани. Также сняты ограничения на работу детских садов, в том числе негосударственных. К обычному режиму работы вернутся учреждения социальной защиты, и будет восстановлена пассажирская навигация по Москве-реке.

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