Собянин призвал москвичей привыкать к нормальной жизни

Мэр Москвы Сергея Собянин призвал жителей столицы привыкать к нормальной жизни после снятия ограничений, введенных из-за распространения коронавируса. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 1», передает агентство «Москва».

По словам градоначальника, ситуация с COVID-19 в городе улучшается неделя за неделей, ничего плохого в настоящее время не происходит. Однако многим гражданам кажется непривычным и рискованным возвращение к жизни до пандемии.

«Психологически очень сложно перестроиться. Сначала мы перестраивались, когда входили в пандемию, эти ограничения, обязанности находиться дома. Многие психологически сопротивлялись этому. Сейчас многие психологически сопротивляются открытости», — объяснил мэр столицы.

Собянин добавил, что эти опасения отчасти верны, поэтому необходимо продолжать соблюдать меры предосторожности.

23 июня в Москве начался третий этап снятия ограничений, введенных из-за коронавируса. Так, со вторника стали открываться фитнес-клубы, бассейны, физкультурно-оздоровительные комплексы, массажные салоны и бани. Также сняты ограничения на работу детских садов, в том числе негосударственных. К обычному режиму работы вернутся учреждения социальной защиты, также будет восстановлена пассажирская навигация по Москве-реке.

В России за последние сутки было выявлено 6,8 тысячи заболевших, из них в Москве — 813. Общее число зараженных в России превысило 620 тысяч, в столице — 218 тысяч. Всего по стране более 384 тысяч граждан выздоровели, свыше 8,7 тысячи скончались. В ВОЗ заявили о выходе России на плато по коронавирусу.

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