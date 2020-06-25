Собянин оценил ситуацию с коронавирусом в Москве

В Москве количество пациентов с коронавирусом, подключенных к аппаратам вентиляции легких, снизилось на 21 процент, что является «хорошим снижением». Так ситуацию оценил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24», передает RT.

Глава города добавил, что число выявляемых случаев заражений коронавирусом за последнюю неделю снизилось на 37 процентов.

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23 июня в Москве начался третий этап снятия ограничений, введенных из-за коронавируса. Так, со вторника начали открываться фитнес-клубы, бассейны, физкультурно-оздоровительные комплексы, массажные салоны и бани. Также сняты ограничения на работу детских садов, в том числе негосударственных. К обычному режиму работы вернутся учреждения социальной защиты, также будет восстановлена пассажирская навигация по Москве-реке.

В Москве, по данным на 25 июня, выявлен 217 791 случай коронавируса, выздоровели 142 194 человека, умерли 3669.

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