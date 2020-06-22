Собянин объявил об «очень серьезном» снятии ограничений в Москве

Власти Москвы, проанализировав ситуацию и посоветовавшись со специалистами, переходят к следующему очень серьезном шагу по выходу из санитарных ограничений. Об этом объявил на своем сайте мэр столицы Сергей Собянин.

Градоначальник напомнил, что в конце прошлой недели в Москве отменили обязательную предварительную запись в центры госуслуг «Мои документы». Он также рассказал, что с 23 июня возобновят работу рестораны, кафе, фитнес-клубы, бассейны и физкультурно-оздоровительные центры.

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Кроме того, снова заработают речные трамвайчики по Москве-реке, в столице отменят ограничения на работу библиотек и детских садов. Учреждения социальной защиты населения также возвращаются в обычный режим работы.

По мнению Собянин, одно из самых долгожданных открытий — снятие ограничений на использование элементов общественной инфраструктуры. Возобновят работу также туристические агентства, однако экскурсии по Москве все еще невозможны.

Столичный градоначальник напомнил, что в Москве все еще нельзя проводить массовые мероприятия. «На паузе стоит огромная и очень важная для города индустрия отдыха и развлечений», — сообщил он. Мэр также напомнил о необходимости соблюдать социальную дистанцию, масочный и перчаточный режим.

В Москве ранее прошли два этапа снятия ограничений. 9 июня в столице были отменены режим самоизоляции, пропуска и график прогулок. С 16 июня заработали музеи, библиотеки, выставочные залы, зоопарки, летние веранды кафе и рестораны.

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