Собянин отказался снимать все ограничения в Москве раньше середины июля

Оставшиеся ограничения, введенные в Москве из-за пандемии коронавируса, снимут не раньше середины июля. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин на встрече с представителями сферы общественного питания, передает РИА Новости.

Говоря об отказе снять режим ограничений, градоначальник пояснил, что сейчас идет переходный период, и власти смотрят, «чтобы ничего не сорвалось».

Накануне, 15 июня, Собянин объявил о переходе Москвы на новый этап смягчения ограничений. Так, с 16 июня в городе открыты летние веранды ресторанов и кафе, заработали библиотеки, музеи, выставочные залы, зоопарки, службы проката, риэлторские конторы, рекламные, консалтинговые и другие агентства. Стоматологические клиники начали оказывать плановую помощь. Также разрешено посещать и спортивные мероприятия, но при условии, что трибуны будут заполнены не более чем на десять процентов.

10 июня Собянин заявил, что все введенные из-за коронавируса ограничения в Москве будут отменены примерно через два месяца, то есть примерно в середине августа.

Ранее в столице были отменены режим самоизоляции, пропуска и график прогулок.

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