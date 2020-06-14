Собянин рассказал о сроках открытия кинотеатров в Москве

Ряд ограничений в Москве может быть снят уже в июле. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1», передает «Интерфакс».

В частности могут быть открыты театры и кинотеатры, а также разрешено свободное посещение спортивных и массовых мероприятий. «Будем смотреть исходя из эпидемиологической ситуации, как она будет развиваться», — уточнил он.

Похожее решение Собянин анонсировал ранее. Мэр подчеркнул, что, в случае благоприятных обстоятельств, в течение двух месяцев город вернется к нормальному режиму.

На 14 июня в Москве выявлено более 204 тысяч случай заражения коронавирусом. Из них выздоровели 119,5 тысяч человек, умерли 3281. Всего в России с начала пандемии зафиксировано более 520 тысяч заболевших коронавирусной инфекцией.

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