Собянин объявил об огромной победе врачей в период пандемии коронавируса

Московские врачи спасли десятки тысяч пациентов с коронавирусом, в том числе около 65 тысяч тяжелобольных. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, передает РИА Новости.

Он уточнил, что многие из тяжелобольных находились в реанимации, все они были обеспечены системой искусственной вентиляции легких. «Это огромный, колоссальный труд. Медработники не покладая рук круглые сутки, не щадя свое здоровье и порой жизнь, боролись за спасение горожан. Это огромная победа», — сказал градоначальник.

По его словам в московских больницах не было дефицита коек в реанимации. «Более того, мы на подготовительных, еще на первичных этапах амбулаторной помощи исключили огромное количество людей, оказав им помощь, и они не дошли до тяжелого состояния», — заключил Собянин.

Ранее 10 июня он заявил, что выход из режима самоизоляции в Москве выстрадан тремя месяцами жестких мер. При этом вернуться к нормальной жизни, по его словам, город сможет примерно через два месяца.

За последние сутки в Москве выявили 1195 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заразившихся с начала пандемии превысило 199 тысяч.

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