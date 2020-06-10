Собянин заявил о невозможности победить коронавирус полностью

Коронавирус невозможно победить полностью, на 100 процентов. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением инфекции, передает РИА Новости.

По его словам, это невозможно, «несмотря на самые позитивные маркеры». При этом мэр добавил, что можно поэтапно переходить к нормальной жизни.

Собянин также заявил, что выход из режима самоизоляции в столице выстрадан тремя месяцами жестких мер.

По словам мэра, плановый переход к нормальной жизни в столице продлится почти два с половиной месяца. Решения по разрешению на проведение массовых мероприятий в Москве могут принять в начале июля.

По данным на 10 июня, в Москве выявлено 199 785 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 113 533 человека, умерли 3 085. Всего в России за весь период пандемии зафиксировано 493 657 зараженных, выздоровели 252 783, умерли 6358 человек.

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