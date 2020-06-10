Собянин назвал срок отмены всех ограничений в Москве

Все введенные из-за коронавируса ограничения в Москве будут отменены примерно через два месяца. Такие сроки назвал мэр Сергей Собянин, передает РИА Новости.

«Мы определили период такого перехода длиной в почти два месяца», — сказал он.

По его словам, позитивные маркеры, которые говорят о снижении заболеваемости и управляемости ситуации в столице, позволяют переходить к нормальной жизни плавно и поэтапно.

Мэр отметил, что полностью победить коронавирусную инфекцию невозможно, а выход из режима самоизоляции в Москве выстрадан тремя месяцами жестких мер.

10 июня в столице были отменены режим самоизоляции, пропуска и график прогулок. С 16 июня заработают музеи, библиотеки, выставочные залы, зоопарки, летние веранды кафе и рестораны. С 23 июня откроются фитнес-центры и детские сады, возобновится пассажирская навигация по Москве-реке.

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