Собянин рассказал о выстраданном выходе из самоизоляции

Выход из режима самоизоляции в Москве выстрадан тремя месяцами жестких мер. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин, передает РИА Новости.

Градоначальник отметил, что на фоне массового тестирования ежедневная выявляемость коронавируса и пневмонии в Москве снизилась в 3-4 раза от пиковых значений.

Мэр Москвы ранее заявил, что коронавирус невозможно победить полностью, на 100 процентов.

Режим самоизоляции, пропускной режим и график прогулок в Москве отменены с 9 июня. Согласно указу Собянина, с 16 июня в столице заработают летние веранды кафе, а также откроются музеи, библиотеки, выставочные залы и зоопарки. С 23 июня возобновится пассажирская навигация по Москве-реке и работа детских садов и спортивных центров.

В России, по последним данным, число случаев заражения коронавирусом составляет 493 657 в 85 регионах. За весь период 6 358 человек скончались, 252 783 человека излечились.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!