В ВОЗ дали советы россиянам после снятия ограничений в Москве

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) дала советы России после начала снятия ограничений в столице. Подобные рекомендации составила официальный представитель организации Мелита Вуйнович, сообщает ТАСС.

По ее словам, система здравоохранения в стране должна быть готова к возможному росту новых случаев заражения коронавирусом. Вуйнович добавила, что эта сфера столкнется с двойной проблемой: необходимостью предоставлять основные медицинские услуги и быстро реагировать на увеличение числа инфицированных. Кроме того, необходимо сохранять масочный режим в общественных местах.

«Важно помнить об эффективных мерах, и когда ограничения начинают сниматься, важно продолжать выявлять и изолировать случаи [заражения]; выявлять и отслеживать контакты и подозрительные случаи и их также изолировать», — подчеркнула она.

8 июня мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что с 9 июня будет снят режим самоизоляции, отменена пропускная система и график прогулок. С 16 июня заработают летние веранды кафе и ресторанов, откроются музеи, библиотеки, выставочные залы и зоопарки. При этом Собянин подчеркнул, что москвичам следует придерживаться самосохранения и бережного отношения к окружающим.

В России за последние сутки было выявлено 8985 заболевших. В общей сложности в стране зафиксировано 476 043 случая заражения коронавирусом. Из них 230 тысяч выздоровели, почти 6 тысяч скончались. В ВОЗ заявили о выходе России на плато по коронавирусу.

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